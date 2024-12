Inter-news.it - Inzaghi: «Col Bayer Leverkusen sarà difficile! Taremi titolare? Merita»

Leggi su Inter-news.it

Tutto pronto alla BayArena per lo scontro fra Inter e. Prima della sfida di Champions League Simonerisponde alle domande dei giornalisti di Sky Sport 24.SFIDA– Simoneintroduce-Inter, sfida valida per la sesta giornata del pre campionato di Champions League: «Sappiamo l’importanza della gara. Stadio, squadra tra le migliori d’Europa. Non è un caso quello che hanno vinto l’anno scorso e il percorso che stanno avendo quest’anno in Champions League, quindiuna sfida molto molto. Ma ne abbiamo già affrontate altre, dovremo mettere molta attenzione».Le parole dinel pre di-InterIL MASSIMO – Prosegue Simone: «È un grandissimo stimolo, si lavora quotidianamente per vivere delle partite del genere.