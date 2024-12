Thesocialpost.it - Incidente mortale sulla Casilina: identificata la vittima, è proprio lui

Leggi su Thesocialpost.it

Emergono nuovi dettagli sul tragicoavvenuto questa mattina, 10 dicembre 2024, lungo la strada regionale, nel tratto tra i comuni di Ceprano e Arce, nella provincia di Frosinone. Laè stata: si tratta di Gianfranco Spaziani, operaio 53enne residente in Viale Spagna a Frosinone.Lo scontro, avvenuto intorno alle ore 7 al chilometro 107, ha coinvolto una Ford Fiesta e una Renault Megane. Spaziani, alla guida della Megane e diretto al lavoro, è deceduto sul colpo. La conducente della Ford Fiesta, una ragazza di 21 anni di Cassino, è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d’urgenza al Fabrizio Spaziani di Frosinone, dove è attualmente ricoverata.Le dinamiche dell’Secondo le prime ricostruzioni, le due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità.