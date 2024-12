Metropolitanmagazine.it - Inarrestabile Victoria’s Secret: altre otto aperture programmate in Europa

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Aveva già annunciato l’apertura a Bari, poi Lille, Trento, Pompei, Marsiglia, Madrid. E nel 2025 l’espansione dipotrebbe puntare ad altristore in. Gestiti in franchising, i negozi si sono espansi in maniera molto rapida anche in Italia. Infatti in Piemonte, oltre al negozio ‘full assortment’ di Torino, ha inaugurato anche in due outlet. Qui, a Settimo Torinese e a Serravalle, nell’alessandrino. E proprio qui non si esclude l’apertura di un ulteriore nuovo negozio nel Centro Commerciale.punta adinIn Italia è appunto gestito per franchising, così come in Spagna, Francia e Portogallo, dal gruppo Percassi. Ad oggi nella zona europea composta da quattro Paesi il brand statunitense conta 52 negozi. Ha acquisito parecchia fama soprattutto grazie all’iconica lingerie, ma soprattutto per i prodotti beauty (in particolare le sue acque profumate per il corpo).