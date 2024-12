Ilnapolista.it - Il Milan di Cardinale quasi come l’Inter di Zhang: deve restituire 700 milioni entro nove mesi (Gazzetta)

Poco prima dell’estete, Stevenha persoper non aver restituito un cospicuo prestito a Oaktree e il fondo si è preso il club. Ora tocca ail “prestito” chiesto a Elliot, il fondo che aveva preso ildal fantomatico magnate asiatico Li Yonghong.scriveinfatti, Gerryha in mente un piano per rifinanziare il debito contratto con Elliot. Ci sono dei rischi, la proprietà rossonera è però convinta di poter trovare una soluzione senza problemi.Leggi anche: Las’arrende al fallimento di: un mese fa accusava “i disinformati di professione”vuole rifinanziare il debito con ElliottagostoScrive:Gerryha intenzione di tenersi il, di non lasciare la guida del club, e lavora per rifinanziare il debito contratto con Elliott al momento dell’acquisto della società.