Unlimitednews.it - Gianni Morandi, l’eterno ragazzo compie 80 anni

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “C’era unche come me.” cantava nel 1966, “” che ora è arrivato a 80. Aria sbarazzina che non lo ha mai abbandonato, oltre cinquanta milioni di dischi venduti in tutto il mondo e una lunga lista di film, fiction e programmi per la tv ne fanno uno dei personaggi più amati dal pubblico di tutte le età. Una carriera che gli ha fatto dire in un’intervista appena rilasciata al settimanale “Oggi”: «Sono stato, più di ogni altra cosa, un uomo fortunato, Ho avuto molto di più di quanto potessi sognare, sin troppo».Nato a Monghidoro (in provincia di Bologna) l’11 dicembre 1944 in una famiglia di modeste condizioni economiche,finisce l’esperienza scolastica con le elementari visto che le medie al suo paese non c’erano. In compenso, è bravo a cantare e inizia presto a esibirsi alle feste dell’Unità, racimolando anche qualche soldo.