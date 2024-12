Agi.it - È allergica al frumento, bimba di 9 anni muore dopo aver mangiato gli gnocchi

AGI - Eraalla bambina di 9morta, giovedì scorso,un probabile shock anafilattico. La minorenne, arrivata in arresto cardiorespiratorio in due ospedali della Capitale, mezz'ora prima di sentirsi male, secondo quanto anticipato da La Repubblica, avevaun piatto di. Per rianimarla sarebbe stata utilizzata anche l'adrenalina, ma, nonostante i tentativi di infermieri e medici, non c'è stato nulla da fare. L'esperto: "Caso raro" "L' allergia e le forme pseudoallergiche legate alsono molto rare si va dallo 0,1 nel primo caso all'1,3 per cento nel secondo caso rispetto alla popolazione generale". Lo ha detto all'AGI, Vincenzo Patella, allergologo e presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (SIAAIC).