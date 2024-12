Lanazione.it - Danni causati dall’esplosione a Calenzano, si potrà chiedere il risarcimento: le istruzioni

Firenze, 10 dicembre 2024 – Aziende e privati cittadini che hanno subitomateriali a causa dell’esplosione al deposito Eni dipotranno riil. È quando annuncia in una comunicazione il Comune di, che ha attivato la casella email richieste.eni@comune..fi.it a cui inviare un primo contatto, per essere poi reindirizzati a Eni. GERMOGLI PH: 10 DICEMBRE 2024VIA DI PRATA IL GIORNO DOPO L'ESPLOSIONE AL DEPOSITO DI CARBURANTE RAFFINERIA ENI NELLA FOTO ELICOTTERO CARABINIERI VETRI ROTTI Successivamente, nella richiesta ad Eni, "sarà necessario distinguere - precisa il Comune - tralimitati a finestre e infissi, per i quali si richiede di inviare foto, dati del richiedente e preventivo di spesa per la riparazione;di natura rilevante, per i quali è necessaria anche una perizia da parte di un tecnico".