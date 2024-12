Spazionapoli.it - Conte esclude un top contro l’Udinese? Arrivano conferme sull’incredibile ipotesi

Antoniostarebbe seriamente valutando dire un top dagli 11 titolari nella sfida tra Udinese e Napoli di sabato prossimoLe recenti prestazioni della squadra hanno lasciato qualche dubbio in Antonio. Dopo la partitala Lazio in campionato, il tecnico leccese ha dichiarato che la strada intrapresa dai suoi ragazzi è quella giusta. E’ chiaro, però, che il rendimento, soprattutto offensivo, non può essere ritenuto sufficiente. Il Napoli ha il settimo attacco del campionato, a pari gol (21) del Parma tredicesimo e le reti segnate sono ben 17 in meno rispetto all’Atalanta prima.Un divario troppo ampio, che non può essere colmato dal dato legato alla miglior difesa della Serie A (al pari di Juve e Fiorentina). Serve una scossa e prima della garadi sabato prossimo,lavorerà su questi aspetti durante gli allenamenti di Castel Volturno.