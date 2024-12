Civitavecchia riapre il centro per l’impiego | Arrivano i fondi per due sedi

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 dicembre 2024- “Finalmente ilperpotrà presto riaprire i battenti aed è un motivo di orgoglio poter sottolineare il ruolo centrale della Regione Lazio nella restituzione di un servizio strategico al territorio”. Così Emanuela Mari, consigliere regionale di Fratelli d’Italia all’indomani dell’approvazione della delibera sulla programmazione degli interventi per il potenziamento infrastrutturale dei Centri per.La giunta regionale ha dato semaforo verde ad uno stanziamento di circa 350mila euro per due, “sia acquisendo un’immobile sito nel territorio comunale attraverso l’indizione di un avviso pubblico, sia provvedendo alla ristrutturazione dell’immobile di proprietà comunale sito in via Palmiro Togliatti 7”, si legge nel documento approvato, con quote pari ad € 247.