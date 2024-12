Calciomercato.it - Champions, Inter ko col Bayer nel finale e l’Atalanta cade 3-2 col Real. Ora la classifica si complica

Leggi su Calciomercato.it

Nella prima serata europea della settimana, tanti rimpianti per la Dea che perde immeritatamente con Ancelotti. Per Inzaghi una sconfitta bruciante per 1-0 maturata al 90?È andata in archivio la prima serata di questa settimana diLeague, che per l’Italia è stata completamente a tinte nerazzurre, ma decisamente sfortunata. In campo c’erano Atalanta e, nessuna delle due è riuscita a portare a casa la vittoria e anzi alla fine devono uscire dal campo senza punti e con una ‘prima volta’ stagionale.Hakan Calhanoglu (LaPresse) – calciomercato.itLa squadra di Simone Inzaghi infatti era a un passo da uno 0-0 prezioso in casa delLeverkusen, che avrebbe consolidato il secondo posto a -4 dal Liverpool capolista. Invece al 90? arriva la rete di Mukiele che regala tre punti incredibilmente pesanti alla squadra di Xabi Alonso che ora aggancia proprio i nerazzurri insieme all’Aston Villa a quota 13.