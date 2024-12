Amica.it - Carolina di Monaco: la scomparsa della suocera Fernanda Casiraghi riaccende il suo dolore

Se c’è una principessa che non ha avuto vita facile quella èdi. La sua storia è costellata di piccole, grandi tragedie. Dolori più o meno importanti che hanno segnato la sua esistenza. Alla sofferenza per laprematuramadre Grace, per quella del marito Stefano e per i vari divorzi, si è aggiunta, questa settimana, quella per la perdita die madre del suo secondo marito.die ilper la morteÈ vero,aveva 99 anni. Mancavano pochi mesi al traguardo del secolo. Ma poco consola il pensiero che la donna abbia raggiunto una veneranda età, considerando quante tragedie ha dovuto affrontare, a cominciare dalla morte del figlio Stefano a soli trent’anni, seguita da quella del marito e, infine, da quella di un altro figlio, Daniele.