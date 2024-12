Anteprima24.it - Avellino testa all’Altamura, rebus sullo stadio per l’anticipo

Tempo di lettura: 2 minutiDopo 39 giorni, l’ha ritrovato la vittoria in campionato. L’ultima risaliva allo scorso 30 ottobre contro il Trapani (1-2). La squadra di mister Raffaele Biancolino nel giorno dell’Immacolata ha conquistato i tre punti contro il Sorrento (1-0). Vittoria sofferta fino alla fine, visto l’assalto all’arma bianca delle formazione guidata da Enrico Barilari.Archiviato il successo con i costieri, l’sale così in classifica a quota 29 punti: immutata la posizione di classifica dopo il successo sul campo del Giugliano da parte del Monopoli nel monday night (1-2). Ora èalla sfida di venerdì contro la rivelazione Team Altamura. Dalla giornata di ieri, la squadra è tornata a lavoro in trincea al Partenio-Lombardi: porte chiuse per tutta la settimana.