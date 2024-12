Agi.it - Auto che passione. Gli italiani ne possiedono 694 ogni mille abitanti

AGI - L'Italia sempre più un paese dimobilisti. Nel 2023, il nostro Paese ha il più alto tasso di motorizzazione dell'Unione europea, con 694vetture registrate1.000contro una media Ue di 571. Lo rileva l'Istat in un rapporto pubblicato oggi. Rispetto alle altre maggiori economie dell'Unione questo indicatore presenta in Italia non soltanto valori nettamente superiori, ma anche una crescita più sostenuta negli ultimi anni (dell'1,3% l'anno dal 2018, contro lo 0,7% della Germania, lo 0,4% della Spagna e lo 0,3% della Francia). Il numero di veicoli a combustibili fossili pro capite (nel set degli indicatori ONU per il cambiamento climatico) continua ad aumentare a livello nazionale (da 0,873 del 2022 a 0,878), ma è quasi fermo nelle città (da 0,822 a 0,823 nell'insieme dei comuni capoluogo), grazie soprattutto alla diffusione, dal 2020 in poi, dei veicoli ibridi.