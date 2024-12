Anteprima24.it - “Arcangelo vive”: rimossa a Napoli la scritta in memoria del 18enne ucciso

Tempo di lettura: < 1 minutoUna grandecon vernice spray di colore blu, indiCorrera, ilmorto ail 9 novembre mentre con amici coetanei – secondo quanto hanno raccontato agli inquirenti – maneggiavano una pistola, è stata cancellata in mattinata dagli operatori della ‘servizi’, società in house del Comune. La frase, “” affiancata da cuori, era presente con graffiti di altra natura, sul marmo bianco che perimetra la fontana di Nettuno davanti a Palazzo San Giacomo, sede del Municipio. “Il fenomeno di imbrattamento di muri e monumenti aè purtroppo molto diffuso – spiega all ‘ANSA un dirigente dellaServizi – e a supporto delle decine di interventi che vengono effettuati si utilizzano anche nostri operatori dando priorità alla rimozione di frasi o disegni osceni o, come nel caso dellain piazza del Municipio, facciano riferimento a protagonisti di fatti di cronaca”.