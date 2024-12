Ilfattoquotidiano.it - Altra crisi nell’auto. A rischio 700 lavoratori della Meta System che fa schede per batterie elettriche

Sono quasi settecento i posti di lavoro aalladi Reggio Emilia (450 dipendenti) e di Mornago, nel Varesotto (circa 200 impiegati), azienda che produceperdi auto(tra i clienti anche il gruppo Stellantis, Bmw, Porsche, Volpo e Unipol, per quest’ultima realizza le scatole nere per le assicurazioni).La proprietà, composta dalla multinazionale cinese ‘Deren’ oltre ad altri tre fondi di investimento sempre cinesi, si è vista respingere dal tribunale fallimentare reggiano la domanda di “composizione negoziale”, rilevando “l’infondatezza di una soluzione finanziaria di ricapitalizzazione e l’inesistenza di un piano di rilancio”. Stando ai dati forniti, la nuova proprietà, che ha comprato l’azienda nel 2015 investendo 300 milioni, ha debiti per 235 milioni di euro, in gran parte fornitori, anche a causa dei problemi del settore automotive.