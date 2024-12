Ilfattoquotidiano.it - Algeri, lo scrittore Sansal davanti ai giudici: è accusato di essere una “minaccia all’integrità del Paese”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alla corte d’Appello dil’11 dicembre si terrà un’udienza cruciale per la sorte di Boualem, lofranco-no arrestato il 16 novembre scorso per “del”, reato per cui rischia il carcere a vita, e detenuto nella prigione di Kolea, ad una trentina di chilometri dalla capitalena. Non si ha neanche la certezza che l’avvocato francese François Zimeray, incaricato da Gallimard, l’editore di, potràadin tempo per difendere il suo cliente insieme ai colleghini.Il legale, che ha fatto appello contestando la detenzione, denuncia infatti di“bloccato” in Francia, perché le autoritàne non gli hanno accordato il visto necessario per entrare ina. Il rifiuto di concedere il visto “in tempo utile – ha scritto l’avvocato in una nota – ostacola l’esercizio della difesa, senza il quale non può esserci processo equo”.