Bergamonews.it - Airoh, a Natale un premio da mille euro per tutti gli 80 dipendenti

Leggi su Bergamonews.it

Almenno San Bartolomeo. Sotto l’albero digli oltre 80di, azienda leader nel settore dei caschi da moto con sede ad Almenno San Bartolomeo, si ritroveranno undaciascuno, come ringraziamento per l’impegno e la dedizione coi quali anche quest’anno hanno contribuito al raggiungimento di ottimi risultati operativi e di fatturato.Nata nel 1997 grazie all’intuizione e alla passione per il mondo del motociclismo di Antonio Locatelli,è cresciuta a grandi passi, tanto da mettere la propria firma su 149 titoli mondiali motorsport e oggi è una delle realtà più solide del settore, che si avvia a chiudere l’esercizio 2024 con un fatturato in crescita del 5% rispetto allo scorso anno.“È vero, la nostra azienda sta vivendo un momento positivo della propria storia, perché stiamo raccogliendo i frutti di anni di investimento sulle tecnologie e sulle innovazioni – spiega il Ceo e fondatore, Antonio Locatelli – e se gli addetti ai lavori oggi ci riconoscono un ruolo da protagonista nel comparto dei caschi da motociclismo, lo dobbiamo indubbiamente a un gruppo di lavoro che ha saputo dare il meglio di sé”.