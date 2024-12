Liberoquotidiano.it - A Milano cuore stressato dalle ondate di calore, i quartieri più a rischio

, 10 dic. (Adnkronos Salute) - Ildei milanesi è sotto stress e non solo per i ritmi della vita all'ombra della Madonnina. A mettere in pericolo la salute nel capoluogo meneghino ci sono anche ledi, sul cui impatto - in tempi di crisi climatica - ha indagato uno studio PoliMi-Areu, pubblicato su 'Population and Environment'. I ricercatori del D-Hygea Lab del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di, in collaborazione con l'Agenzia regionale emergenza urgenza, hanno scoperto che in 18 distretti cittadini definiti "altamente vulnerabili" ildi emergenze cardiovascolari aumenta del 22% nei giorni di caldo estremo. Si tratta di zone che ospitano il 23% della popolazione milanese, contrapposte ad altri 20 distretti "a bassa vulnerabilità", dove l'effetto-non sembra aumentare in modo significativo la probabilità di attacchi di