Inter-news.it - Zielinski, nuova chance in Bayer Leverkusen-Inter? Una sensazione

Piotrha fin qui avuto adeguato spazio nei match di Champions League dell’, anche nell’ottica del ragionamento applicato dal tecnico Simone Inzaghi tra campionato e coppa: un’idea prevale per quanto riguarda la sfida con il.LA SFIDA – Piotrintende essere protagonista in, match in programma domani martedì 10 dicembre alle ore 21 alla BayArena. Il calciatore polacco ha disputato da titolare le partite contro il Manchester City, la Stella Rossa, l’Arsenal e il Lipsia. Unica gara di questa Champions League da lui iniziata dalla panchina è stata quella di Berna contro lo Young Boys, nella quale è entrato a 30 minuti dalla fine. Tale realtà dimostra quanto Simone Inzaghi punti su di lui per le sfide della massima competizione europea, consapevole della sua capacità di incidere a livello continentale.