Davidemaggio.it - Valeria Bruni Tedeschi: “Ho provato un po’ tutte le droghe”

Leggi su Davidemaggio.it

“Houn po’ tutto. Ho fumato, hola cocaina, l’eroina, hol’MDMA. Da giovane, hoperò non ho continuato”.Brunasi confessa nella puntata di domani di Belve, parlando innanzitutto del rapporto con le.Ho trovato che fosse incredibile, meraviglioso. E ho deciso di non provare mai più. Avevo un mio fidanzato che era eroinomane e che è morto di eroina e una volta l’ho provata. E ho capitoha aggiunto sull’uso dell’eroina.Francesca Fagnani le ricorda poi le parole Carlache proprio a Belve disse di sentirsi offesa per i troppi film della sorella ispirati alla loro famiglia e turbata per come lei era stata rappresentata: Ho ferito persone facendo i miei film. E questa è una cosa che mi che mi dispiace realmente, profondamente.