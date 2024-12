Quotidiano.net - Techfem guida la transizione energetica con progetti di idrogeno verde e sostenibilità

Leggi su Quotidiano.net

SPA, realtà aziendale con sede a Fano e quarant’anni di attività, è leader nella progettazione di sistemi di trasporto di fluidi energetici. Nata come società di ingegneria indipendente, è ora impegnata a vincere le sfide imposte dalla lotta al cambiamento climatico e all’inquinamento. "La forte propensione al problem solving ha resocapace di operare indi ingegneria multidisciplinare, inclusi servizi di Project Management durante la realizzazione on-site degli impianti, la consegna chiavi in mano e collaudo fino all’avviamento", spiega Federico Ferrini, ceo di. "Oggi la sfida che affrontiamo – precisa – è lache ci vede in prima linea, in particolar modo nei comparti dell’a basso contenuto carbonico, biogas, cattura e valorizzazione della CO2, ammoniaca, biocombustibili e della carbon reduction.