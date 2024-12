Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift ritorna in vetta alla classifica Billboard 200 : è la sedicesima settimana al primo posto per The Tortured Poets Department

al numero uno della200, con la pubblicazione della versione Anthology di The.L’annuncio del ritorno del ritorno dell’album al, arriva lo stesso giorno nel quale l’artista ha chiuso a Vancouver l‘Eras Tour, che ha riempito gli stadi e le arene di tutto il mondo nelle 149 date dal Marzo 2023, con la 35enne che ha attraversato i cinque continenti e ventuno nazioni. L’ultimo album della cantautrice raggiunge per lanon consecutiva ladella chart, per via della vendita di 405mila unità equivalenti negli Stati Uniti, riferiticonclusasi il 5 dicembre, secondo Luminate. Per il lavoro in studio di, è la secondapiù importante in termini di vendite che segue il record raggiunto di 439mila unità.