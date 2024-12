Quotidiano.net - Siete pigri e non amate lavarvi? Dal Giappone ecco per voi la lavatrice umana

Si chiama Mirai Ningen Sentakuki, tradotta come "del futuro", è un innovativo dispositivose progettato per rivoluzionare il concetto di igiene personale. Questo macchinario, presentato per la prima volta all'Osaka Kansai Expo nel 2023, promette di lavare e asciugare una persona in soli quindici minuti, combinando pulizia e relax in un'unica esperienza. Il funzionamento della Mirai Ningen Sentakuki è semplice ma affascinante. L'utente si siede all'interno di una grande capsula trasparente, che ricorda una cabina di pilotaggio. Una volta sistemato, il dispositivo si riempie parzialmente d'acqua calda, creando un ambiente confortevole. Durante il ciclo di lavaggio, un sistema di microbolle d'aria viene attivato attraverso onde ultrasoniche. Queste bolle, esplodendo, generano un'onda d'urto che rimuove lo sporco dalla pelle e dai vestiti indossati senza l'uso di detergenti chimici.