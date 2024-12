Anteprima24.it - Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 nel Casertano

Tempo di lettura: < 1 minutoUnadidi3.6, con epicentro a Roccamonfina, in provincia di Caserta, è stata registrata alle 7.33 ad una profondità di 2 chilometri, come riporta l'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). Ilè stato avvertito non solo nella zona circostante ma anche in alcuni quartieri di Napoli e della provincia. Subito è corso il tam tam sui social tra quanti avevano sentito la. Al momento non ci sono comunicazioni di danni.