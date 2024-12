Oasport.it - Sci di fondo, Therese Johaug e il ritorno al successo dopo 1.000 giorni. Pronti per una storia da… “Mille e una notte?”

Venerdì 6 dicembre abbiamo avuto una certezza. Esiste un’entità superiore, che in molti chiamano Dio. Soprattutto, abbiamo scoperto che ha un senso dello spettacolo non indifferente. Come altro potrebbe essere spiegato ilaldia esattamente 1.000di distanza dall’ultima affermazione nel massimo circuito?Un numero più che mai significativo. Primo perché “”, preso in senso lato partendo dalla sua radice araba, significa semplicemente “innumerevoli”. Esprime il concetto reso dal nostro “ennesimo” in matematica. Secondo perché, preso nella sua accezione algebrica in senso stretto, è una perfetta cifra tonda. Ilalla vittoriaesattamente 1.000ricorda tanto il cerchio di Giotto, ovverosia un’opera di perfezione pura.Peraltro, la trentaseienne scandinava era già rientrata in Coppa del Mondo a Kuusamo, dovendosi però accontentare di un secondo e di un quarto posto.