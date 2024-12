Lanazione.it - Savino Del Bene emoziona, Milano si arrende

Leggi su Lanazione.it

DEL3 NUMIADELSCANDICCI: Magnani (L2) ne, Herbots 5, Castillo (L1), Kotikova, Ognjenovic 4, Bajema 6, Graziani 4, Nwakalor 10, Carol 5, Baijens ne, Antropova 34, Mingardi 5, Gennari. All.: Gaspari. NUMIA VERO VOLLEY: Cazaute, Jelin (L2) ne, Guidi ne, Marinova ne, Heyrman ne, Pietrini, Da Pos ne, Danesi 10, Konstantinidou 1, Fukudome (L1), Kurtagic 8, Sylla 17, Egonu 21, Daalderop 17. All.: Lavarini. Arbitri: Curto – Cappello. Parziali: 20-25, 25-21, 22-25, 25-20, 15-12 FIRENZE - Dopo 2 ore e 15’di gioco laDelvince una partita bellissima che si è decisa solo sul filo di lana e la consolida seconda in classifica. MVP Ognjenovic, insuperabile in regia, ma la vera top è stata Antropova con 34 punti, 5 ace e 3 muri; Egonu distanziata (21 punti).