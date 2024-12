Ilgiorno.it - Raddoppia l’Expo degli artigiani: “Pronti alla fiera di primavera”

Rho (Milano) – Troppo facile tracciare il bilancio dell’Artigiano in2024 snocciolando i numeri: oltre un milioni di visitatori (superati gli ingressi di un anno fa), nove giorni di manifestazione con 2.800 espositori da 90 Paesi, 8 padiglioni, 602 nuove imprese negli stand, più di 15.000 addetti, due Paesi dell’anno, l’Arabia Saudita per l’Asia e Algeria per l’Africa, 30 lingue parlate e 15 religioni, 28 ristoranti e 19 luoghi del gusto. Un giro del mondo da record, che si è chiuso ieri nel polo di Rho. Oltre ad essere il più grande evento internazionale dedicata alle micro e piccole imprese, Artigiano inè anche (e soprattutto) un luogo, una comunità. Lo sottolinea Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. spa, la società che organizza l’Artigiano in, a partire dal valore del tema scelto per questo happening 2024: “Essere artigiano è una scelta di vita.