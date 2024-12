Presentato in Campidoglio Open 25 | Parole d’ordine comunità e riconciliazione

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 9 dicembre 2024 – “: sono queste ledell’avviso pubblico ‘25’stamattina nella sala della Protomoteca inquale luogo di recupero della coesione sociale e del protagonismo associativo del nostro territorio;quale possibilità di ricontattere il centro con la periferia, la marginalità con il protagonismo, l’innovazione con l’esperienza”. Così in una nota Erica Battaglia, consigliera comunale Dem, presidente della commissione Cultura e Lavoro di Roma Capitale.“In una Protomoteca piena di associazioni e realtà di Terzo settore- continua- siamo a chiedere la massima partecipazione e condivisione. Ci sarà spazio per tutti e tutte, dalla valorizzazione dei beni archeologici e culturali alla loro accessibilità, dalle attività performative alle arti visive, dalle esperienze di culture gastronomiche difino ai giovani e al patrimonio storico-artistivo: non sono approssimazioni, ma la volontà politica di impreziosire progetti che sappiano valorizzare periferie, linguaggio di genere, patto di contenuti democratici e costituzionali.