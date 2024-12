Liberoquotidiano.it - "Per sempre": l'ultimo team radio di Carlos Sainz, una valle di lacrime in Ferrari | Video

Prima la speranza (per il contatto Verstappen-Piastri), poi l'amore per un titolo Costruttori sfuggito di soli 14 punti, con la sensazione che senza i passi falsi nel quartetto di gare tra Canada e Silverstone la situazione sarebbe potuta essere differente. Ad Abu Dhabi non sono bastati il secondo e terzo posto die Charles Leclerc. Laha chiuso come seconda il Mondiale Costruttori, mentre il monegasco terzo, non riuscendo nel tentativo di superare Lando Norris, vincitore del Gran Premio di Yas Marina. Quella degli Emirati Arabi, però, è stata anche l'ultima gara dicon la, lasciata dopo quattro anni di amore e quattro vittorie (l'ultima a Città del Messico). Alla fine della gara,, dopo aver tagliato il traguardo conquistando il secondo posto, ha salutato e ringraziato viatutto il suo: “Grazie ragazzi, è stato un piacere, forza”.