"Opera&Concerti", al Sociale i pianisti Monica Leone e Michele Campanella

Bergamo. Dopo l’inaugurazione con Alessandro Quarta e i suoi Five Elements, la sezione Opera&Concerti della Stagione dei Teatri 2024/2025 della Fondazione Teatro Donizetti prosegue giovedì 12 dicembre 2024 al Teatro(ore 20.30) con un altro appuntamento di riguardo. Ne saranno infatti protagonisti duedi assoluto valore,, impegnati nell’occasione nell’interpretazione, nella leggendaria trascrizione per due pianoforti di Franz Liszt, della Nona Sinfonia di Beethoven, di cui ricorre quest’anno il bicentenario dalla prima esecuzione. Il concerto è organizzato in collaborazione con la Fondazione Polli Stoppani, a conclusione della propria stagione di concerti promossa insieme alla Biblioteca Musicale de Sabata Ceccato.“La collaborazione con la Fondazione Polli Stoppani dà un significativo impulso alla nostra programmazione musicale nell’ambito della Stagione dei Teatri», commenta Massimo Boffelli, Direttore Generale della Fondazione Teatro Donizetti, «E testimonia la nostra apertura verso quelle realtà che, come noi, contribuiscono in modo rilevante alla vita culturale della città”.