Secoloditalia.it - Mariotto e Memo Remigi: trova la differenze. A sabato e a “Ballando” le sorti tv dello stilista nella bufera (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Pochi giorni al D-day:14 dicembre, dopo la provvidenziale pausa di una settimana,con le stelle è pronto a tornare in pista e in onda con la seconda parte della semifinale della gara di ballo tv tanto amata dal pubblico casalingo e che tanto appassiona sui social utenti e follower del rito tersicoreo-mediatico. Mai come la prossima, però, c’è attesa per la messa in onda del programma di punta della serata di Raiuno, e non solo perché scioglierà la prognosi agonistica verso la finale del 21 dicembre. Ma, verrebbe da dire soprattutto, perché ad apertura del salone tv si svelerà l’esito di tutto quanto nel backstage andato in onda nelle puntate precedenti, ufficializzando così quel che ne sarà di Guillermo, lostorico giudiceshow da lui abbandonato all’improvviso durante la diretta del 30 novembre.