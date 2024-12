Ilrestodelcarlino.it - Marco Mescolini nuovo procuratore capo a Pesaro: sfide su Affidopoli e reati di violenza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prende servizio oggi ildel tribunale di, 58 anni, originario di Cesena, proveniente dal tribunale di Firenze. Sarà lui a dirigere la procura pesarese dopo il trasferimento di Cristina Tedeschini, passata a coordinare la procura dei minori di Ancona. In questi mesi è stata invece Maria Letizia Fucci a ricoprire il ruolo di procuratrice facente funzione in attesa di. Ildiha coordinato, in veste di pm della Dda di Bologna, l’inchiesta denominata "Aemilia" sulla ‘ndrangheta insediata e ramificata in Emilia Romagna. In seguito era stato trasferito a Reggio Emilia come. Non solo arrivi, ma anche partenze. Il pm Ernesto Napolillo assegnatario, insieme alfacente funzione Maria Letizia Fucci, dell’inchiesta su, ha ottenuto il trasferimento a Roma al Ministero della Giustizia, dipartimento amministrazione penitenziaria, in veste di direttore generale dei detenuti e del trattamento della popolazione carceraria.