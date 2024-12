Romadailynews.it - Malore su treno a Flaminio, rallentamenti sulla Metro A

Disagi per i passeggeri dopo un’emergenza medica alla fermata.Unimprovviso di un passeggero ha causatoA di Roma nella giornata del 9 dicembre. L’episodio si è verificato alla fermata, dove sono stati prontamente allertati i soccorsi.Il rallentamento del servizio ha generato disagi per i passeggeri lungo tutta la linea. Alla fermata Ottaviano, molti viaggiatori hanno abbandonato i convogli per cercare alternative di trasporto, come autobus o taxi. Situazione analoga si è verificata alla fermata Repubblica, dove numerosi utenti hanno lasciato le banchine per proseguire il viaggio in altro modo.L’azienda comunale Atac ha informato gli utenti di seguire gli aggiornamenti sullo stato del servizio tramite il proprio sito web ufficiale.