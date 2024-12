Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: momento favorevole al cinese, indiano molto passivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:12 Sembra davvero attenderci una battaglia dillo importante.12:11va sotto i 50 minuti a disposizione fino alla 40a con la 17a da effettuare, ma sembra avere sotto controllo buona parte della situazione. E ha diverse idee possibili, almeno quattroforti: Dd2 di sostegno al pedone d, De2, Dc3 o anche la tagliente c5 di pedone.12:08 Difatticomprensibilmente non gioca Af8, ma 16. Cd7. Che èpiù umana, anche se questo offre un’iniziativa veramente importante al Bianco. L’idea dell’è comunque quella di riuscire prima o poi a portare qualcosa in e4 con sostegno, una volta smosso d3 da dov’è.12:07 Oraha quasi una sola vera mossa che non crea grossi problemi, mapassiva.