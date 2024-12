Sport.quotidiano.net - Ledesma esalta Reggio. Roma è conquistata

Fiamme Oro 16 Valorugby Emilia 20 FIAMME ORO: Cornelli; Lai, Forcucci, Vaccari, Guardiano; Canna (cap.), Piva (63’ Marinaro); De Marchi, Angelone (69’ Marucchini), Drudi; D’Onofrio U. (47’ Piantella), Stoian; Morosi (75’ Vannozzi), Carnio (52’ Taddia), Barducci. All.: D.Forcucci VALORUGBY EMILIA: Farolini; Resino, Bertaccini, Leituala, Mastandrea (67’ Tavuyara);, Cuoghi (49’ Renton); Sbrocco, Tuivaiti, Paolucci; Schinchirimini, Dell’Acqua (17’ Du Preez); Favre (60’ Rossi), Silva (52’ Cruz), Diaz. All.: M.Violi Arbitro: D’Elia, di Taranto. Marcatori: 4’ meta Cuoghi tr, 13’ meta Cornelli, 17’ cp Canna, 29’ meta Sbrocco tr, 34’ meta Lai; 57’ cp Canna, 61’ cp, 65’ cp. Note: nessun cartellino. Piazzati: Canna 2/4,4/5. Man of the match: N.