Puntomagazine.it - Lauro, Discarica a cielo aperto: I Carabinieri denunciano un 45enne smaltimento illecito di rifiuti

Leggi su Puntomagazine.it

L’area sottoposta all’abbandono diè stata preventivamente sequestrata con il fine di interrompere qualsiasi ulteriore danno ambientaleIdella Stazione di, in sinergia con il NucleoForestale di Marzanodi Nola, hanno eseguito controlli simultanei in Taurano e, finalizzati alla prevenzione erepressione dei reati in materia ambientale. Al termine dei controlli, i militari hanno proceduto al deferimento di un uomo per “di”.L’indagato, è ritenuto responsabile di aver abbandonato su un’area di circa 1000mq, materialederivante da lavorazioni edili di non certificata provenienza.L’area interessata dall’abbandono deiè stata sottoposta a sequestro preventivo, al fine diinterrompere qualsiasi ulteriore danno all’ambiente e consentire l’avvio delle operazioni di bonifica e ripristino.