Il livello dell'UFC è alto, molto alto

Dalla Mecca degli sport da combattimento, Las Vegas, UFC 310 non ha tradito le aspettative, offrendo una card sensazionale che si candida a migliore evento di MMA’anno. Non sono stati pochi i protagonisti diprofilo coinvolti, a cominciare dai preliminari - con in copertina l’ex campione dei pesi medi Chris Weidman, che ha perso per TKO al secondo round il suo incontro con il meno conosciuto Eryk Anders - fino ai piani altia card. Il main-event ha visto scontrarsi per il titolo dei pesi mosca il campione Alexandre Pantoja e l’esordiente in UFC Kai Asakura, una scelta non banale da parte di Dana White che ha messo in primo piano una categoria di solito poco amata dal pubblico, perché considerata troppo “leggera”.Sicuramente d’aiuto è stato proprio il fatto che ci fosse Kai Asakura, ex campione Rizin appena ingaggiato da UFC, fighter spettacolare capace di terminare i suoi match con KO fulminei.