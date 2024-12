Lettera43.it - Giubileo, arriva una piattaforma per prenotare le visite a San Pietro e ridurre i tempi di attesa

Per evitare sovraffollamenti e file interminabili a Sandurante il, che si stima porterà in Vaticano decine di milioni di pellegrini, Assist Group ha contribuito a sviluppare unadigitale per aiutare i fedeli a programmare al meglio il proprio viaggio. Si tratta di un ecosistema che da una parte permetterà di conoscere gli orari delle messe del giorno,online gli ingressi scegliendo una fascia oraria e avere a disposizione un’audioguida, e dall’altra segnerà in tempo reale l’affluenza di chiesa, cupola, museo del tesoro e necropoli, così da consentire ai turisti di scegliere il percorso più conveniente ed evitare file troppo lunghe. Per chi non può recarsi a Roma, è resa disponibile un’esperienza virtuale immersiva. Lasarà disponibile in quattro lingue, ovvero italiano, inglese, francese e spagnolo.