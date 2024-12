Agi.it - Giallo a Sassari, 20enne trovato morto nel suo letto

Leggi su Agi.it

AGI - La Squadra mobile diindaga sulla morte improvvisa di un giovane di vent'anniesanime nel suodai genitori ieri pomeriggio, nell'abitazione di famiglia di viale Trento. Il medico legale non ha riscontrato segni visibili di violenza, ma per fare chiarezza sono stati disposti autopsia ed esami tossicologici. Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, che stanno ascoltando familiari e conoscenti, il ventenne aveva trascorso in giro la notte fra sabato e domenica ed era rincasato molto tardi. La morte risale alla tarda mattinata di ieri, da un primo esame del medico legale.