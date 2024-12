Ilfattoquotidiano.it - Gaza, media: “Hamas ha dato all’Egitto un elenco di ostaggi israeliani da liberare”

avrebbe presentato aitori egiziani uniniziale con i nomi diche potrebbero essere inclusi in un eventuale accordo per la liberazione delle persone tenute prigioniere nella Striscia didal 7 ottobre 2023 in cambio della scarcerazione di detenuti palestinesi in Israele. Lo scrive il giornale qatarino Al-Araby Al-Jadeed in un articolo rilanciato dal Jerusalem Post secondo cui nell’ci sarebbero quattrocon la cittadinanza americana, oltre ad anziani e persone malate.avrebbe anche presentato uncon i nomi dei detenuti palestinesi dei quali chiede il rilascio. E, secondo Al-Araby Al-Jadeed, una delegazione israeliana dovrebbe essere oggi al Cairo per ulteriori colloqui. Le parti, riporta il quotidiano, stanno dimostrando una volontà “senza precedenti” nei loro sforzi per raggiungere un’intesa e itori Qatar, Egitto e Stati Uniti stanno supervisionando i colloqui.