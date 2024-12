Tg24.sky.it - Firenze, esplosione in deposito Eni a Calenzano. Due morti, ci sono dispersi. DIRETTA

Lo stabilimento svolge attività di ricezione,e spedizione di benzina, gasolio e petrolio. Il Comune: "Arpat comunica che non cirischi per la salute". La causa potrebbe essere una perdita di liquido durante le operazioni di ricarica delle autobotti. Mercoledì 11 dicembre in Toscana sarà giornata di lutto regionale. Giani: "Situazione sotto controllo". Il procuratore di Prato: "Sarà aperto un procedimento penale per appurare eventuali responsabilità"