Esplosione in un deposito Eni a Calenzano, cosa c'è nell'impianto vicino Firenze

Nella mattinata del 9 dicembre si è verificata un’in undi Eni a. Secondo le prime informazioni ci sarebbero numerosi feriti. Il casello autostradale diè stato chiuso, evacuata la sede universitaria di Sesto Fiorentino. Il traffico stradale nei comuni limitrofi è completamente bloccato.Dalla struttura in fiamme si è alzata una colonna di fumo nero visibile in buona parte dell’hinterland fiorentino. A bruciare sarebbe principalmente il carburante stoccato nel. Interessata l’aera di rifornimento delle autobotti. Anche diversi mezzi sarebbero coinvolti nell’incidente.Notizia in aggiornamento