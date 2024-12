Lettera43.it - Esplosione a Calenzano, che cosa conteneva il deposito dell’Eni

Leggi su Lettera43.it

IlEni di, teatro dell’del 9 dicembre che ha causato la morte di almeno due persone, è un importante impianto di stoccaggio e distribuzione di benzina, gasolio e petrolio per il centro Italia. Situato su una superficie di 170.300 metri quadrati, lo stabilimento riceve i prodotti attraverso due oleodotti collegati alla raffineria Eni di Livorno. Questi materiali vengono conservati in serbatoi atmosferici cilindrici in attesa del carico sulle autobotti, operazione gestita tramite una sala di controllo. Secondo quanto riportato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il sito include diverse aree operative, tra cui pensiline di carico, impianti di trattamento delle acque e strutture antincendio.La denuncia di Medicina democratica nel 2020: «Preoccupati per la sicurezza dell’impianto»Classificato dall’Arpat come «ad elevato rischio industriale», ai sensi della direttiva Seveso, come riportato dal Corriere della Sera nel 2020 l’associazione Medicina democratica aveva segnalato preoccupazioni per la sicurezza dell’impianto, evidenziando la mancanza di doppio fondo nei serbatoi, il rischio di contaminazione delle falde acquifere e i pericoli derivanti dalla dispersione di vapori durante le operazioni di carico.