Anteprima24.it - Dispersione scolastica, concluso il progetto “Life Labs” promosso dal Convitto ‘Giannone’ e dall’Aps ‘Io X Benevento’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiSuccesso per la conclusione del” nato nell’a.s. 2023-2024 dalla collaborazione, in convenzione, delNazionale “P.Giannone” di Benevento e l’APS “Io X Benevento” nell’ambito dell’intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di I e II grado e alla lotta al fenomeno della, della povertà educativa e del disagio giovanile come richiesto dal PNRR (Missione 4: Istruzione e Ricerca – Investimento 1.4, M4C1/1.4-2022-981-p-17367). Le attività progettuali, attuate a partire dal precedente anno scolastico e proseguite in quello in corso, si sono poste a supporto dell’Offerta Formativa dell’Istituto attraverso: percorsi di Potenziamento delle competenze di base in Italiano, Matematica e Inglese, Orientamento con il coinvolgimento delle famiglie, Percorsi formativi e Laboratori co-curricolari nati questi ultimi dall’idea di offrire ai giovani studenti frequentanti la Scuola Secondaria di I grado un approfondimento sui laboratori digitali del futuro, laboratori per la vita che possono consentire di utilizzare al meglio le tecnologie digitali e cimentarsi in attività innovative avviando i giovani destinatari a diventare operatori consapevoli del digitale.