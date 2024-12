Formiche.net - Cosa farà l’Ue con la nuova Siria senza Assad (e Mosca)?

Da un lato il paniere di milizie ed ex terroristi che stanno plasmando il panorama post-, mettendo fuori gioco Iran, Russia ed Hezbollah. Dall’altro la capacità di comprensione delle nuove (e non del tutto inaspettate) dinamiche che si sviluppano e si svilupperanno in tutta la macro area da parte del, con la Turchia sempre più pivot. Quella di al-Julani inpotrebbe non essere una semplice rivoluzione di potere, ma una mossa che scompagina la già complicatisisma situazione nella macro regione a cavallo tra Medierraneo, Medio Oriente, Golfo e Caucaso visto il tenore dei riverberi in tutti i settori citati. Una scacchiera geopolitica in cui, se sono già evidenti gli alfieri che si sono mossi con la presa di Damasco e Hama, spetterà ora all’Europa e allaCommissione comprendere gli scenari futuri e prevedere gli eventuali danni collaterali.