Controlli dinamici ad Ancona | Polizia di Stato intensifica la sicurezza pubblica

Sono proseguiti nel fine settimana idel territorio, come disposto dal questore Cesare Capocasa d’intesa con la Prefettura per assicurare maggiore tranquillità ai cittadini. Sabato, in particolare, le operazioni delladisono state effettuate nel centro cittadino e, complessivamente, sono state identificate 67 persone, di cui 23 con a carico pregiudizi di(ed ovvero una su tre). Durante il servizio, due giovani, di 19 e 21 anni e entrambi italiani, sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente e per tale motivo sono stati segnalati all’autorità giudiziaria. In particolare uno dei due ècontrollato nei pressi di un distributore automatico e trovato in possesso di circa 0,8 grammi di hashish, nascosti all’interno di un pacchetto di sigarette.