Confcommercio | Il masterplan del Comune su Marina? Coinvolgete le attività

di Pisa, 9 dicembre 2024 - “Prendiamo atto delpresentato daldi Pisa per la valorizzazione del Litorale, ma allo stesso tempo ci sembra paradossale che un progetto di riqualificazione di particolare interesse per la costa pisana non preveda il contributo e il coinvolgimento delle imprese e dellecommerciali didi Pisa, Tirrenia e Calambrone, peraltro senza neppure invitare un interlocutore come, che, oltre a rappresentare la totalità delle imprese del litorale, lavora 24 ore su 24 per cercare di risolvere i problemi di imprese e cittadini”. È perentoria la richiesta del direttore diProvincia di Pisa Federico Pieragnoli aldi Pisa. “Abbiamo chiesto un incontro all'amministrazione proprio con l'obiettivo di dare voce alle imprese del Litorale, che, ricordiamo, muove oltre il 30% dell'economia turistica provinciale, con un tessuto commerciale ricco e variegato, composto dae imprese che rappresentano in alcuni casi veri e propri baluardi per il territorio” “Considerando i temi trattati e l'impatto che potrebbero avere sul territorio ci sembra il minimo che vengano coinvolte in questo progetto le imprese direttamente interessate” - ribadisce il presidente didi Pisa Cristiano Scarpellini - “Non è concepibile bypassare l'associazione di categoria di riferimento delle imprese del litorale, che rappresenta al proprio interno un direttivo costituito di imprenditori, oltre alla totalità degli stabilimenti balneari.