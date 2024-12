Ilgiorno.it - Cane bloccato in una grotta, lo sforzo immane dei pompieri per tentare di salvarlo: “Sono eccezionali”

SULZANO (Brescia) – Èin unada oltre 48 ore, solo, al buio e al freddo. Le uniche speranze didipendono dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Brescia, che da due giorni lavorano senza sosta. Il disperso è Full, un setter di 7 anni di proprietà di una famiglia di Polaveno, finito in una voragine sul fondo di una dolina sulla sinistra della strada che dalla località Nistisino conduce al Passo dei Colmi, nel comune di Sulzano. “Stavamo camminando come sempre nei boschi sopra casa – ha raccontato domenica il padrone – All’improvviso Full è stato inghiottito dal terreno. In quel punto c’è una griglia usata per i barbecue. Non avevo mai notato ci fosse pure una voragine, con i relativi pericoli. Ho immediatamente chiamato il 112 e chiesto aiuto. Spero davvero che riescano a”.