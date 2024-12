Lanazione.it - Boato a Calenzano, il titolare della ditta adiacente alla raffineria: “Come una bomba, è crollato tutto”

Firenze, 9 dicembre 2024 – Unfortissimo,una. “Abbiamo pensato che ci avessero tirato contro un missile”. E’ il racconto drammatico delHydrotecnica, la più vicina al deposito Eni. E’ stata letteralmente demolita dall’onda d’urto dell’esplosione. "Abbiamo pensato ad una, o a un missile,. Ha sfondato. i dipendenti erano dietro al capannone, èil tetto. Ma per fortuna loro non si sono fatti nulla”. Esplosione nel deposito Eni: “Ero al pc quando ho sentito tremare sedia e vetri. Untremendo” Lui invece ha riportato una ferita. “Io mi sono procurato un tagliotesta, mi è caduta una vetrata in testa”. Inall’internoerano al lavoro circa 15 persone.