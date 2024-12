Bergamonews.it - Arriva la scarola dei colli bergamaschi al mercato ortofrutticolo: provala ‘imbottita’

Il prodotto della settimana alparla orobico: spazio alladei.Il calo delle temperature ha permesso ai produttori di aumentare il livello qualitativo contribuendo ad un buon rapporto qualità prezzo ed un deciso miglioramento in termini di croccantezza e sapore. I quantitativi rispecchiano le aspettative; La colorazione tenue e caratteristica è ottenuta coprendo il prodotto in appositi luoghi o lasciandolo in pieno campo. Questo è sicuramente il periodo perfetto per accaparrarseli.È un alimento utile nella modulazione della peristalsi intestinale e nella prevenzione della stipsi. Con i suoi eccellenti apporti di acqua e minerali, è ideale per l’alimentazione dello sportivo. Inoltre, avendo un’ottima capacità saziante (fibre + acqua) risulta pressoché onnipresente nel regime alimentare ipocalorico per il dimagrimento.